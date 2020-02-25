Политика

ТАССТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
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RT на русском11:57

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На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

РИА Новости12:56

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Новостной фронтвчера в 08:17

Депутаты внесли в Раду проект об использовании русского языка в парламенте

Говорит Москва12:46

Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке

Газета.Ru11:57

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

RT на русском11:57

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

ТАСС11:35

В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Известия12:50
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Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

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Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта

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Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
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Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
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В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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