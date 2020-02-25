Политика
ТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.RT на русском11:57
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«Торпедо» победило «Йокерит» и вышло в плей-офф Кубка Гагарина
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В Сочи учительница требовала деньги на уборку и угрожала ученику
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Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
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Авто
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Культура
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Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах
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ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Политика
На Украине хотят пересмотреть закон о государственном языке
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Технологии
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Общество
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Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Авто
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Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
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Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
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В конце декабря в Китае сообщили о появлении коронавируса нового типа.
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Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
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