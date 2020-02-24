Политика
ТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.RT на русском11:57
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В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
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Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
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Экономика
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Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Футбол
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Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
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Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
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Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в Черное море
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Политика
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Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
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Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели переговоры, в ходе которых обсудили обстановку на территории Сирии.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
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За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Хоккей
Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне
Счёт в матче открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ему ассистировали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман.
Гаджеты
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Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2715 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 2715 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.