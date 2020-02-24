Политика

ТАССТАССВ Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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с чего всё началось
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту
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RT на русском11:57

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Депутатам Рады хотят разрешить выступать на русском языке

Газета.Ru11:57

Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде

Lenta.ru14:34

На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

РИА Новости12:56

В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Известия12:50

Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке

РБК14:46

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

ТАСС11:35

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Новостной фронтвчера в 08:17
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Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
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Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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