с чего всё началось

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Происшествия Омские следователи возбудили уголовное дело по делу Дмитрия Федорова Депутат опубликовал Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из отдела полиции №7 и Росгвардии по факту превышения должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дмитрия Федорова.

Общество Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.

Экономика ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

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Происшествия Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17 Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».

Космос На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.

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Гаджеты Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2715 человек Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 2715 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.