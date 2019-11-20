Политика
РИА НовостиВ Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора Евро-2020
Сборная России разгромила команду Сан-Марино (5:0) в игре отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Solaris
Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Экономика
Дольщики «Реставрации» получат компенсацию
Обманутые дольщики «Реставрации» и других стройкомпаний получат компенсацию. Каждый в соответствии с вложенными деньгами.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Происшествия
В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»
Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Технологии
Apple убрала из App Store все приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple решила удалить из своего фирменного магазина все приложения, связанные с вейпингом, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Армия и оружие
Украинские военные заявили о ликвидации в Донбассе российского беспилотника
В ООС отметили, что принадлежавший РФ беспилотник мог перевозить «небезопасный груз», предназначенный для атаки на украинских военных.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Футбол
Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский
Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила подписчицу за роман с женатым мужчиной
Девушка сообщила, что встречается с женатым мужчиной и попросила совета у звезды.
Политика
В России нашли «лагеря» подготовки организаторов протестов
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашла в 19 регионах "лагеря", в которых проходит подготовка организаторов протестных акций.
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Гаджеты
Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов
В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.