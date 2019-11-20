Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.
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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в интервью телеканалу Newsone
 заявил, что команда действующего президента Владимира Зеленского и его партия «Слуга народа» приведут к уничтожению украинской нации.
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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