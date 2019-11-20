с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Общество В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Экономика Дольщики «Реставрации» получат компенсацию Обманутые дольщики «Реставрации» и других стройкомпаний получат компенсацию. Каждый в соответствии с вложенными деньгами.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Происшествия В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ» Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол «Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Футбол Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом.

Политика В России нашли «лагеря» подготовки организаторов протестов Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашла в 19 регионах "лагеря", в которых проходит подготовка организаторов протестных акций.

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.

Гаджеты Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.