Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.
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Депутат предрек конец Украины. Во всем будет виноват Зеленский

Телеканал 360°00:18

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

РИА Новостивчера в 21:57

В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации

RT на русскомвчера в 23:56

Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Lenta.ruвчера в 23:12

Украине предрекают «уничтожение» из-за партии Зеленского

РЕН ТВвчера в 23:04

Депутат Рады заявил, что Зеленский приведёт Украину к уничтожению

Московский Комсомолецвчера в 22:25

В Раде считают, что команда Зеленского разорит и уничтожит Украину

Комсомольская правда00:04
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Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Политика

Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена

Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 17:27
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье

Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Lenta.ru 00:20
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 18 ноября в 12:41
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
Вечерняя Москва 00:00
Армия и оружие

Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России

На предваряющей министерские переговоры 20 ноября пресс-конференции генсека альянса попросили прокомментировать данные, что военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы в РФ, при этом альянс постоянно заявляет о необходимости инвестировать еще в "сдерживание России".
РИА Новости вчера в 14:41
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 06:59
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Политика

Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы

Во вторник вечером завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.
Российская газета вчера в 17:00
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

ТАСС вчера в 08:53
Здоровье

Названы опасные марки российского творога

В тестировании приняла участие продукция марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».
Lenta.ru 00:04
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Вокруг ТВ вчера в 04:31
Культура

Декада Олонхо начнется 25 ноября в Якутии

Декада Олонхо в республике пройдет с 25 ноября по 10 декабря, в рамках декады в регионе состоятся представления, выставки и обсуждения, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры республики.
Якутия 24 вчера в 22:51
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия вчера в 06:52
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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