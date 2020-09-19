В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»
Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте политического движения.В источнике
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