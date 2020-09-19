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РИА Новости
РИА Новости

В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте политического движения.В источнике
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RT на русском

В Раде рассказали об угрозах для Киева из-за остановки «Северного потока — 2»

RT на русском21:57
Политическая Экспертиза

Загородний рассказал, как повлияет на Киев остановка «Северного потока — 2»

Политическая Экспертиза21:49
Московский Комсомолец

Депутат Рады рассказал, как пострадает Киев от остановки «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец21:33
Lenta.ru

В Раде рассказали о последствиях остановки «Северного потока-2» для Киева

Lenta.ru21:41
ИА Красная Весна

Украинский депутат рассказал, чем блокировка «СП-2» угрожает Киеву

ИА Красная Весна21:39
РЕН ТВ

В украинской Раде испугались остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ21:48
РИА Новости

В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

РИА Новости21:00

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет Sputnik Latvija.
РИА Новости20:13
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Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
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Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
15

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
15

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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В США хотят продлить срок службы атомных авианосцев

Ранее в США рассматривалась возможность списания и более новых кораблей, в частности, восьмой авианосец типа «Нимиц», CVN-75 «Гарри Трумэн», вошедший в состав флота в 1998 году, предлагали списать на середине назначенного срока эксплуатации, вместо обычного для американских авианосцев на этом этапе капитального ремонта с перезарядкой активной зоны реактора.
Профильвчера в 06:10

Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.com16 сентября в 23:54