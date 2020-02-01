На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

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Общество Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.

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Политика Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Происшествия Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.

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