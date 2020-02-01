Политика
РИА НовостиВ Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Футбол
Дубль Панченко помог «Динамо» победить «Младость» в контрольном матче
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "бело-голубых" в составе которых голы забили Владимир Рыков (9-я минута) и Кирилл Панченко (12, с пенальти, и 15), у проигравших 11-метровый удар на 40-й минуте реализовал Предраг Павлович.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Общество
Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Здоровье
В Тюмени школы закроют на карантин на фоне сообщений о коронавирусе
Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Тюмени будет приостановлен с 3 по 8 февраля включительно.
Здоровье
Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Общество
С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и пособия
В новом варианте Конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, а также гарантия минимального размера оплаты труда на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Наука
Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Музыка
Илон Маск записал электронно-танцевальный трек
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
Шоу-бизнес
В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина
Старший сын Хоркиной Святослав родился в 2005 году.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Космос
«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей
"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
Наука
Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса
Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).