Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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В партии Медведчука предрекли свержение Зеленского из-за закона о земле

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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

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В Раде пригрозили свержением Зеленского

РИА Новостивчера в 16:14
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Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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В Тюмени школы закроют на карантин на фоне сообщений о коронавирусе

Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Тюмени будет приостановлен с 3 по 8 февраля включительно.
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Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
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Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

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С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и пособия

В новом варианте Конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, а также гарантия минимального размера оплаты труда на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.
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"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
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СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
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Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
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Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
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Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
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В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина

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Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
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"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
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Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
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Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
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Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru вчера в 01:55
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