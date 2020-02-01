Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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с чего всё началось
Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина
» заявил, что в стране возможно свержение власти.
Радио Комсомольская правдавчера в 22:18

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Депутаты пригрозили Зеленскому свержением

News.ruвчера в 16:52

«Народ сменит власть». Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Телеканал 360°вчера в 18:08

Депутат Рады пригрозил свержением Зеленскому и его соратникам

Аргументы и Фактывчера в 18:00

В Раде предупредили: закон о продаже земли приведёт к свержению Зеленского

REGNUMвчера в 16:58

В партии Медведчука предрекли свержение Зеленского из-за закона о земле

РБКвчера в 22:09

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Газета.Ruвчера в 16:49

В Раде пригрозили свержением Зеленского

РИА Новостивчера в 16:14
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Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

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Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК вчера в 10:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

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REGNUM 00:13
Общество

На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

Вести.Ru 00:31
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
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Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

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VSE42.RU 30 января в 02:51
Общество

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3%

Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля социальных выплат и пособий, документ опубликован на официальном сайте правительства.
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Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

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Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей

Взгляд-инфо вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
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США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
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В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
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Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

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Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
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WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины

Безусловная поддержка Украины не входит в национальные интересы США, сохранение хороших отношений с Россией безусловно важнее хороших отношений с Киевом.
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