с чего всё началось

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.

Шоу-бизнес Мать футболиста Аршавина объяснила выселение бывшей невестки Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на то, что ее выселяют из квартиры вместе с детьми.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Транспорт Новый КоАП назвали «людоедским» Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Общество На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

Происшествия В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.

Экономика Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Экономика Сахалин полностью газифицируют до 2025 года «До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.