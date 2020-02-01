Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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с чего всё началось
Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина
» заявил, что в стране возможно свержение власти.
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