Политика
Газета.RuВ Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.
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Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Биатлон
Пихлер назвал дело о допинге Зайцевой «политической борьбой с Россией»
Обвинения российских биатлонисток в употреблении допинга являются частью общего плана политической борьбы с Россией.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Общество
В «Яндекс.Такси» признали, что передают данные о поездках силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок своих пользователей силовикам.
Космос
Железный астероид Itokawa выдает загадки
02.03.20 Астероид Итокава преподносит новые сюрпризы. Образцы этого небесного тела в 2006 году собрал зонд Хаябуса.
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Ученые впервые смогли обнаружить полную белковую молекулу в метеорите.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Кино
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
Представитель РФПИ отказался обсуждать с Ведомостями подлинность материалов, заявив, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и изучает несколько проектов в этой сфере, но не комментирует конкретные проекты.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 2 марта повысился на 0.17%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 2 марта повысился на 0.17% (+0.0019) до $1.1048 с $1.1029 предыдущего закрытия.
Политика
Супервторник в США пройдет без гея и миллиардера
Демократическая партия США готовится к Супервторнику, который пройдет 3 марта.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Назван список номинантов на премию «Ника»
Организаторы российской премии «Ника» представили список кандидатов на кинопремию.
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Игры
Приключения Карика и Вали нового поколения: 15 минут в выживании Grounded от Obsidian
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Экономика
Новак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ
Региональные программы газификации, во-первых, не учитываются зачастую при формировании тарифных решений на уровне субъекта РФ.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.