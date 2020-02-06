с чего всё началось

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».

В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Авто Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла Эксперты перечислили ошибки при замене и доливе моторного масла Как сообщает ToDay News Ufa, самая главная ошибка который обычно дает о себе знать в ходе эксплуатации автомобиля – это соблюдение рекомендуемого межсервисного интервала, рассчитанного на эксплуатацию автомобиля в «идеальных», среднестатистических условиях.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Политика Украина признала неготовность к возвращению Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".

Происшествия Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали.

Происшествия В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.

Здоровье В Перми все школы закроют на карантин В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Политика В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Технологии Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.

Футбол Роналду показал праздничный торт от любимой Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своим подписчикам в Instagram фотографию праздничного торта, подаренного ему на день рождения.

Экономика Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций "Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия В администрации Калининского района проходят обыски В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.