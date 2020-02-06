Политика
REGNUMВ Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
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с чего всё началось
"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.Утро.ru01:04
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Эксперты перечислили ошибки при замене и доливе моторного масла Как сообщает ToDay News Ufa, самая главная ошибка который обычно дает о себе знать в ходе эксплуатации автомобиля – это соблюдение рекомендуемого межсервисного интервала, рассчитанного на эксплуатацию автомобиля в «идеальных», среднестатистических условиях.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5
Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии
Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Здоровье
В Перми все школы закроют на карантин
В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Технологии
Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль
Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Футбол
Роналду показал праздничный торт от любимой
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своим подписчикам в Instagram фотографию праздничного торта, подаренного ему на день рождения.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД
Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В администрации Калининского района проходят обыски
В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
Происшествия
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.