Политика

REGNUMREGNUMВ Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
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"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит
 телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой.
Утро.ru01:04

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На Украине могут запретить платить пенсии симпатизирующим России

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Газета.Ruвчера в 21:03

В Раде предложили отказать в пенсии жителям Донбасса с пророссийскими взглядами

ТАССвчера в 09:15

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

РИА Новостивчера в 19:23

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Rambler News Serviceвчера в 09:39

В раде призвали не платить пенсии пророссийским украинцам

Известиявчера в 20:12

Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями

Lenta.ruвчера в 08:57
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
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Технологии

Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
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На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

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Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

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Общество

В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
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Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
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