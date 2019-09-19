Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
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В партии Зеленского призвали пойти на жертвы ради Донбасса

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В раде призвали пойти на уступки ради окончания конфликта в Донбассе

Известиявчера в 23:48

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

РИА Новостивчера в 22:59
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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
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Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru 06:23
Происшествия

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Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане

В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
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Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
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Стало известно о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка

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Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы

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Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
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Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние

Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
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Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

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