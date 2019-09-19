Политика
РИА НовостиВ Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
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Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera вчера в 06:59
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты
Полный список устройств Samsung, которые получат Android 10
Благодаря ресурсу AndroidPure, стал известен список гаджетов Samsung, которые получат апдейт до Android 10.
MobiDevices 05:32
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян
Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Происшествия
Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане
В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
Газета.Ru 05:37
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
Минобороны планирует подписать долгосрочный госконтракт с ижевским заводом «Купол» на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», следует из справочных материалов к визиту президента Владимира Путина в Ижевск, запланированному на четверг.
Взгляд.ру 06:15
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Футбол
Ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Peterburg2.ru вчера в 07:12
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24