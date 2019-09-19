Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Происшествия СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Здоровье Врачи посоветовали не мыться каждый день По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.

Политика Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР в случае переизбрания В случае переизбрания президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ужесточить условия заключения новой торговой сделки с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.

Экономика Россия проиграет США в битве за рынок СПГ США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Здоровье В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.

Происшествия Директора завода убили и сожгли вместе с машиной в Нижнем Новгороде Труп директора завода "Багем" Виктора Ворошилова нашли рядом со сгоревшим автомобилем в Нижнем Новгороде 17 сентября.

Происшествия В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.

Происшествия СК задержал учредителя Мурманского морского пароходства В отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ПАО ММП) возбуждены два уголовных дела.

Общество Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.

Общество В России с 1 октября начнут действовать новые правила ухода в отпуск С 1 октября текущего года вступают в силу соответствующие поправки к Трудовому кодексу.

Теннис Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Политика В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.

Армия и оружие В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов «Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева призналась, что является фригидной Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.

Шоу-бизнес Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца 21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.

Хоккей Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Клинкхаммером Состав омского "Авангарда" пополнил именитый форвард Роб Клинкхаммер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.