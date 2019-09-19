Политика
РИА НовостиВ Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
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«Крутятся как ужи на сковородке». Особый статус Донбасса поставил Киев в тупик
Национальная служба новостей04:18
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Армия и оружие
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
RT на русском вчера в 14:36
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Гаджеты
В сети появились точные характеристики Huawei Mate 30 Pro
Завтра состоится презентация нового смартфона Huawei Mate 30 Pro, однако уже сейчас в сети появились точные характеристики гаджета.
ITZine.ru вчера в 04:30
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru 01:11
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.
Газета.Ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Экономика
Медведев: МРОТ на будущий год составит 12130 рублей, рост на 7,5%
Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов, а также законопроект о повышении МРОТ.
Финмаркет 04:34
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Авто
Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива
Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24
Кино
Если б не было «Вчера»: Дэнни Бойл снял кино про мир без Beatles
В российский прокат выходит Yesterday — музыкальная комедия оскароносца Дэнни Бойла, режиссера «Миллионера из трущоб» и «На игле», по сценарию другого культового британца, автора «Реальной любви» Ричарда Кёртиса.
Известия вчера в 17:01
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Взгляд.ру 17 сентября в 17:35
Общество
Казань оказалась в числе самых высокомерных городов России
В результате самым высокомерным городом стал Воронеж, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а Казань замкнула тройку.
Inkazan вчера в 08:21
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48