Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Гаджеты В сети появились точные характеристики Huawei Mate 30 Pro Завтра состоится презентация нового смартфона Huawei Mate 30 Pro, однако уже сейчас в сети появились точные характеристики гаджета.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Армия и оружие В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Армия и оружие В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Происшествия Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Политика Американская разведка продолжает копать под Трампа Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.

Экономика Медведев: МРОТ на будущий год составит 12130 рублей, рост на 7,5% Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов, а также законопроект о повышении МРОТ.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Авто Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Общество В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.

Гаджеты Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.

Кино Если б не было «Вчера»: Дэнни Бойл снял кино про мир без Beatles В российский прокат выходит Yesterday — музыкальная комедия оскароносца Дэнни Бойла, режиссера «Миллионера из трущоб» и «На игле», по сценарию другого культового британца, автора «Реальной любви» Ричарда Кёртиса.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Общество Казань оказалась в числе самых высокомерных городов России В результате самым высокомерным городом стал Воронеж, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а Казань замкнула тройку.