Политика
Lenta.ruВ Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок. Соответствующее высказывание опубликовано на сайте партии.
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с чего всё началось
«Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернётся на прежний уровень», — цитирует Королевскую сайт партии.RT на русскомвчера в 21:56
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Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Московский Комсомолецвчера в 21:52
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