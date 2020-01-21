Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

РИА Новостивчера в 17:04

Зеленского заподозрили в желании побыть в «массовке у Путина»

РЕН ТВвчера в 17:33

В раде обвинили Зеленского в желании побыть «массовкой Путина»

Известиявчера в 18:23

Зеленскому присвоили роль массовки на форуме в Израиле

Lenta.ruвчера в 17:54

Депутат Рады раскритиковал Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

REGNUMвчера в 19:47

Депутат Рады раскритиковал Зеленского за намерение посетить форум в Израиле

Аргументы и Фактывчера в 18:12

Долинский: Вятрович – это моральный урод, издевавшийся над памятью жертв Холокоста

Украина.рувчера в 09:09
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Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец вчера в 12:01
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ вчера в 12:30
Гаджеты

VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета

Ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники сообщает, что NVIDIA представит новые графические процессоры во втором квартале.
Игромания.ру вчера в 14:31
Культура

Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги

Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Вечерняя Москва 18 января в 10:48
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Футбол

В «Зенит» на просмотр прибыл капитан сборной Казахстана

Мойка78 18 января в 00:40
Экономика

Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96%

В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% — до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра.
Ведомости 01:14
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика

Совет Думы обсудит поправки в Конституцию

Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Lenta.ru 01:21
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Общество

Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина

ТАСС вчера в 08:05
Общество

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Происшествия

Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 09:05
Армия и оружие

Российский подводный флот медленно умирает

Основную работу по-прежнему выполняют советские субмарины, а новейшие российские лодки строятся катастрофически медленно.
Утро.ru вчера в 23:50
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти.
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