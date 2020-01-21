Политика
РИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за намерение посетить форум в Израиле
Аргументы и Фактывчера в 18:12
Долинский: Вятрович – это моральный урод, издевавшийся над памятью жертв Холокоста
Украина.рувчера в 09:09
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Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Гаджеты
VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета
Ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники сообщает, что NVIDIA представит новые графические процессоры во втором квартале.
Культура
Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги
Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Футбол
В «Зенит» на просмотр прибыл капитан сборной Казахстана
Экономика
Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96%
В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% — до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Политика
Совет Думы обсудит поправки в Конституцию
Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Общество
Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты
Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Общество
Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина
Общество
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Основную работу по-прежнему выполняют советские субмарины, а новейшие российские лодки строятся катастрофически медленно.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.