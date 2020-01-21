Политика
РИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Экономика
Нефть сливается в Brunswick Rail
ПГК продала весь парк цистерн Brunswick Rail, о намерении приобрести которую заявляла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), заметно укрепила свои позиции на рынке перевозки нефти и нефтепродуктов.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Авто
Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Врач и ведущий Александр Мясников назвал основные правила в борьбе с онкологией.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Транспорт
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Происшествия
Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
Рыболовецкий траулер с 47 людьми на борту загорелся в Охотском море во вторник, 21 января.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП
Федеральный бюджет выделит 13 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Космос
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Гаджеты
Apple готова выпустить iPhone 9 в корпусе iPhone 8
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил "Известиям", что законопроект, предусматривавший отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ, могут внести на рассмотрение депутатов уже до конца февраля.
Космос