Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

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В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

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Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП

Федеральный бюджет выделит 13 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.
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Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
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