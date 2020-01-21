Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

РИА Новости17:04

Зеленского заподозрили в желании побыть в «массовке у Путина»

РЕН ТВ17:33

В раде обвинили Зеленского в желании побыть «массовкой Путина»

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«Что дальше?»: Зеленского обвинили в желании побыть «массовкой» Путина в Израиле

Газета Кемерова22:00
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В США показали форму космических войск США

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В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
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