Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

РИА Новости17:04

Зеленского заподозрили в желании побыть в «массовке у Путина»

РЕН ТВ17:33

Зеленскому присвоили роль массовки на форуме в Израиле

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В раде обвинили Зеленского в желании побыть «массовкой Путина»

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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за намерение посетить форум в Израиле

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Долинский: Вятрович – это моральный урод, издевавшийся над памятью жертв Холокоста

Украина.ру09:09
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Политика

Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»

Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
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Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

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Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
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В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
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Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
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Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
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Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры

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Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2019 году вырос на 9,3%, по сравнению с 2018 годом, и составил более 1,7 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

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Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

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Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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