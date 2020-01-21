Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

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