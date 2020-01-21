Политика
РИА НовостиВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Здоровье
Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае
Общество
Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса
Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Игры
Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры
Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.
Экономика
Сколько валюты прислали в Грузию в 2019 году
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2019 году вырос на 9,3%, по сравнению с 2018 годом, и составил более 1,7 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.