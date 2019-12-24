Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

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