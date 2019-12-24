Энергетика
RT на русскомВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Биатлон
Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Кино
В кинопрокат 1 января выйдет фильм «Вторжение» Федора Бондарчука
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»
Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.
Происшествия
В Красноярске голая женщина бегала по улице в мороз
Сотрудники супермаркета вызвали скорую помощь и полицию. Как сообщают очевидцы, женщина сказала, что ее преследуют.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Происшествия
Более 20 человек погибли в Индонезии при падении автобуса в ущелье
Пассажирский автобус перевозил 40 человек, когда упал в ущелье. В результате инцидента погибли 24 человека, еще 16 пострадали.
Здоровье
Медики назвали симптомы появления рака в молодом возрасте
Врачи рассказали о первых симптомах появления рака, которые могут наблюдаться даже у молодых людей.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
Боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Единоборства
73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Футбол
«Краснодар» продаст Игнатьева за 8 млн евро
Как сообщает «championat.com», футбольный клуб Краснодар готов расстаться с Иваном Игнатьевым за 8 млн евро.
Общество
Тимати стал жертвой пранка в США
Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Кино
«КиноПоиск» перечислил главные фильмы уходящего года
Общество
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отменена 13-процентного налога на доходы для людей с низкими зарплатами.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».