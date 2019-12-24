Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.

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Общество Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года В целом же проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Общество Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Политика Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

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Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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