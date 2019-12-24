Энергетика
RT на русскомВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»
Национальная служба новостей03:13
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Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
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Позднее МИД Украины выразил протест в отношении открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и визиту Путина на Крымский полуостров.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Наука
«Арабскую весну» связали с уровнем счастья
Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
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Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
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Транспорт
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Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
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В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией
Националист Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
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Рубль снижается к доллару и евро
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Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Компания Nissan приняла решение вернуть на рынок России седан Nissan Sentra.