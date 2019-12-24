Средства могут быть направлены на погашение кредитов, инвестиции и дивиденды для государства. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

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