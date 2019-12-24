Энергетика
Мой БрянскВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Средства могут быть направлены на погашение кредитов, инвестиции и дивиденды для государства. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»
Национальная служба новостей03:13
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