Энергетика

Мой БрянскМой БрянскВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Средства могут быть направлены на погашение кредитов, инвестиции и дивиденды для государства. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Раде сказали, куда «Нафтогаз» потратит полученные от «Газпрома» деньги

News.ru03:49

Украинский депутат рассказал о планах Киева на $2,9 млрд от «Газпрома»

Rambler News Service03:36

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

RT на русском02:30

В раде назвали варианты трат $3 млрд от «Газпрома»

Известия02:47

В Раде рассказали, куда «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Газета.Ru02:30

Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»

Национальная служба новостей03:13

В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома

Взгляд.ру02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Культура

Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
КиноПоиск 04:10
Экономика

Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Lenta.ru 04:00
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был первым серийным образцом

Истребитель пятого поколения Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, который планировали передать военным 27 декабря.
РБК 03:06
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
Транспорт

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
Эхо Москвы вчера в 07:02
Политика

В «Нафтогазе» опасаются обмана со стороны РФ при транзите газа

На Украине не исключили, что Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае отзыва исков к российскому Газпрому.
REGNUM 01:07
Шоу-бизнес

Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении

Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Политическая Экспертиза вчера в 04:01
Финансы

Рубль может успеть ослабнуть до конца года до 64.40 за доллар

До конца текущего года курс рубля может ослабнуть о 64.40 к доллару, предупредила экономист Ренессанс Капитал Софья Донец.
Profinance.ru 03:59
Происшествия

Сотрудники ФСБ поймали группировку торговцев оружием

Lenta.ru 02:31
Шоу-бизнес

Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой

Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
ГлобалМСК.ру 03:00
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
РИА Новости 01:07
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Экономика

Неработающим пенсионерам повысят пенсии

По сообщению Пенсионного фонда РФ по РД, с начала следующего года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Индексацию проведут только для неработающих граждан.
Рутульские новости 21 декабря в 08:27
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике

Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Газета Кемерова вчера в 15:32
Происшествия

Из-за ДТП улица Савушкина перекрыта

Как говорят свидетели ДТП, на месте работают все экстренные службы.
Neva.Today 01:24
Политика

Россия предоставит Нидерландам данные о МН17

Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Деловое.ТВ вчера в 08:25
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Политика

Путин рассказал об отказе от чая

Известия вчера в 16:39
Происшествия

Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами

Lenta.ru 03:26
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Происшествия

Тверской районный суд Москвы продолжит разбирательство против фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

Суровцева поместили в СИЗО на два месяца; в тот же день, когда был вынесен этот вердикт, Следственный комитет объявил об окончании расследования дела.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Фигурное катание

Фигуристка Загорски сравнила Россию и Францию

Представляющая Россию фигуристка Тиффани Загорски поделилась своим мнением о жизни в стране.
Спорт день за днем 03:38
Технологии

«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка

«Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г. Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 03:39
Политика

Швейцария вывела суда из района строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела свои суда, которые занимались строительством «Северного потока-2», из акватории Балтийского моря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании.
Expert.ru 22 декабря в 23:33
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Происшествия

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:34
Происшествия

ФБК: Руслана Шаведдинова забрали в армию после обыска и допроса

Накануне в квартире Шаведдинова прошел обыск, после его увезли на допрос в СК.
Дождь 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное