Энергетика

Мой БрянскМой БрянскВ Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Средства могут быть направлены на погашение кредитов, инвестиции и дивиденды для государства. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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В Раде рассказали, куда «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Газета.Ru02:30

Украинский депутат рассказал о планах Киева на $2,9 млрд от «Газпрома»

Rambler News Service03:36

Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»

Национальная служба новостей03:13

В раде назвали варианты трат $3 млрд от «Газпрома»

Известия02:47

В Раде сказали, куда «Нафтогаз» потратит полученные от «Газпрома» деньги

News.ru03:49

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

RT на русском02:30

В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома

Взгляд.ру02:20
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Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Известия вчера в 13:23
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Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
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В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
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Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.
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Отец Зайцева рассказал о требованиях бывшей жены хоккеиста

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Как сообщает ToDay News Ufa, Всемирная магнитная модель, поддерживаемая исследователями из Британской геологической службы и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, используется в различных навигационных приложениях.
Уфимские Заметки 00:59
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Транспорт

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права.
РБК 05:59
Авто

Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.
ТАСС 10:35
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
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Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января

С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
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Полная версия Black Mesa вышла из беты

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Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
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Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
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Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России.
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Матвиенко предложила давать бесплатно квартиры многодетным семьям

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Происшествия

Глава СПЧ назвал решение суда по делу Раджабова проявлением гуманизма

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что суд вынес гуманное решение в отношении участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, назначив ему во вторник штраф в размере 100 тыс. рублей.
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Новый «Рэмбо» попал в список худших фильмов года по версии Metacritic

Портал Metacritic продолжил подведение итогов года, на этот раз собрав самые низко оценённые фильмы.
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Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
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Армия и оружие

Американские СМИ высоко оценили российские подлодки «Ясень М»

По спектру выполняемых боевых задач, «Ясень М» будет схож с американскими АПЛ проекта «Вирджиния», но русские строят подлодки быстрее и дешевле.
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В 1998 году на немецком полигоне Эра-Лессин гонщик Энди Уоллас разогнался на купе McLaren F1 до 391 км/ч в одной из своих попыток (средняя скорость в нескольких заездах была 386,7 км/ч).
Драйв 02:19
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