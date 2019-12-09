Энергетика
Взгляд.руВ Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома
Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
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Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»
Национальная служба новостей03:13
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