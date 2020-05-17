Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщила депутат Рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина.
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В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новостивчера в 19:30

Подробнее о событии

Депутат Рады заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

РБКвчера в 21:49

Украина начала менять стратегию по Донбассу

Известиявчера в 21:20

В Раде сообщили о смене Киевом курса по мирным переговорам с Донбассом

РЕН ТВвчера в 20:17

В украинском парламенте заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 20:18

Депутат от партии Зеленского заявила о смене украинской стратегии в Донбассе

Life.ruвчера в 20:53

В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

РИА Новостивчера в 19:30

Бардина объяснила, что делает Зеленский

Вести.Ruвчера в 11:35
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Киберспорт

Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах

Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
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Общество

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»

«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru 15 мая в 19:40
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Кино

В США умерла режиссёр Линн Шелтон

REGNUM 02:30
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
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Экономика

В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Здоровье

Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru вчера в 05:16
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Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
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Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Evo-rus.com вчера в 17:01
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Политика

Обама: власти США не ведают, что творят

Пандемия показала, что власти США не задумываются о последствиях своих действий, обратился экс-президент США Барак Обама 16 мая в видеообращении к выпускникам школ.
ИА Красная Весна 01:49
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Общество

В Кузбассе за сутки обнаружили семь случаев заражения коронавирусом

Семь случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 17 мая в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 02:44
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Происшествия

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области

REGNUM 15 мая в 07:07
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса

Актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале «Кухня», рассказала о том, как перенесла COVID-19.
Известия вчера в 22:20
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Футбол

«Спартак» связался с агентами Лаксальта

Советский спорт вчера в 15:19
Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
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Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
224
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Проверка выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, началась в Краснодарском крае после того, как работники скорой медицинской помощи опубликовали в соцсетях видеообращение о нарушении их трудовых прав.
РБК вчера в 08:49
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Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Общество

Попова оценила возможность курортного сезона в России

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
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Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
37
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе

Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 15 мая в 21:43
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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