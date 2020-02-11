Политика
Газета.RuВ Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
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На Украине раскритиковали слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой
Lenta.ruвчера в 21:04
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
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Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
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Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
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В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
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Отмечается, что ребенка нашел слесарь-электрик. По словам мужчины, он был завернут в теплое одеяло.
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С 13 февраля вводится карантин во всех школах Нижнего Новгорода
Департамента образования мэрии Нижнего Новгорода сообщает о том, что с 13 февраля все школы Нижнего Новгорода приостанавливают учебный процесс и закрываются на десятидневный карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.
Общество
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Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц
Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.
Авто
«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины
Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Здоровье
Роскачество сравнило обычное и растительное молоко
Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения
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Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Общество
Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.