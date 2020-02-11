Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Раде заявили о попавшем в идеологическую ловушку Зеленском

Известиявчера в 23:08

Депутат Рады: Зеленский попал в идеологическую ловушку

Российская газетавчера в 10:33

Депутат Рады рассказал об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

Life.ruвчера в 21:43

В Раде заявили, что Зеленский угодил «в идеологическую ловушку»

РЕН ТВвчера в 21:09

На Украине раскритиковали слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

Lenta.ruвчера в 21:04

В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

РИА Новостивчера в 20:14

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского из-за отношения к СССР

REGNUMвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:08
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Происшествия

Полиция во Владивостоке начала поиск разбившего две иномарки водителя

РБК вчера в 22:13
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
ФАН вчера в 11:26
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru вчера в 14:31
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

СМИ: Слесарь-электрик нашел двухмесячного ребенка в столичном метро

Отмечается, что ребенка нашел слесарь-электрик. По словам мужчины, он был завернут в теплое одеяло.
Вечерняя Москва 00:18
Здоровье

С 13 февраля вводится карантин во всех школах Нижнего Новгорода

Департамента образования мэрии Нижнего Новгорода сообщает о том, что с 13 февраля все школы Нижнего Новгорода приостанавливают учебный процесс и закрываются на десятидневный карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.
АПН - Нижний Новгород вчера в 11:40
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.
Известия вчера в 15:00
Авто

«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины

Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
РИА Новости вчера в 06:30
Армия и оружие

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru 00:18
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Здоровье

Роскачество сравнило обычное и растительное молоко

Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 00:35
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия

Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

RT на русском вчера в 07:13
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Ведомости вчера в 16:09
Общество

Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess

Интерфакс 10 февраля в 04:54
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вадим Владиславович Новинский
Российский предприниматель
Российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное