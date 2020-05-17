Коронавирус
РИА НовостиВ Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
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В украинском парламенте заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
Московский Комсомолецвчера в 20:18
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Политика
Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
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Радио Sputnik вчера в 11:04
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В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
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Коммерсантъ вчера в 21:45
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
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Газета.Ru вчера в 05:05
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутске возросло до 526
По данным на утро субботы, 16 мая, в Иркутской области зарегистрировано 526 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 15 мая в 22:06
Политика
На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия вчера в 15:54
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 15 мая в 06:40
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Экономика
Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец вчера в 20:50
Кино
Скончался американский актер Фред Уиллард
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Газета.Ru вчера в 23:09
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия
Пропавшего Владимира Артамонова из Сызрани нашли мертвым
Поисковики сообщили, что пропавший житель Сызрани, к сожалению, погиб.
КТВ-Луч вчера в 23:55
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268
Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
RT на русском вчера в 22:15
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 15 мая в 05:30
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
Футбол
Чемпионат России возобновится 21 июня
Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58