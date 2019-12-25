Политика
РБККабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание, на котором обсудили газовые переговоры с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
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Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Комсомольская правда17:25
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