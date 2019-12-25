Кабинет министров Украины провел экстренное заседание, на котором обсудили газовые переговоры с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Транспорт Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Экономика Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.

Политика Лукашенко потребовал от России компенсации за Чернобыль Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России прекратить торговаться по ценам на газ и начать помогать республике.

Игры Xbox Series X получит сразу несколько эксклюзивов Согласно информации, распространяющейся в Сети, новая игровая консоль PlayStation 5 на момент запуска получит намного меньше эксклюзивов, чем её главный конкурент.

Происшествия Экс-мэр амурского города Свободный получил шесть лет колонии Юрий Романов, известный в регионе предприниматель и функционер «Единой России», попал под уголовное преследование за то, что в 2015 году, будучи еще главой Свободненского района (мэром Свободного стал годом позже), организовал продажу муниципального оздоровительного лагеря «Гвардеец» с участком общей площадью 11,2 га в селе Бардагон.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Футбол Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.

Шоу-бизнес Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.