Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

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RT на русском12:33

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Комсомольская правда12:41
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Lenta.ru 11:56
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Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года

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Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
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В России упростили взыскание долгов с дачников

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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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