Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
В Совфеде прокомментировали создание межфракционного объединения «Кубань» на Украине
Комсомольская правда12:41
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Общество
Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью
Мойка78 14 октября в 15:10
Политика
Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России
Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Транспорт
Москва встала в девятибалльных пробках
Мослента 12:24
Единоборства
В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика
Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
МК-Спорт 03:59
Шоу-бизнес
Вера Алентова слегка подправила изуродованное лицо
Еще несколько лет назад пластическая хирургия настолько испортила лицо актрисы Веры Алентовой, что она стала просто неузнаваемой.
Paparazzi.ru 06:44
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Культура
«Сваты» сменят название после массового ухода актеров
Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Спорт
В Токио озвучили идею провести часть Олимпиады-2020 на Курилах
Московский Комсомолец 10:33
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17