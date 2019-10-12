Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения. Кроме того, он подчеркнул необходимость проводить «абсолютно другие» переговоры, заявил онв эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne.

В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Происшествия Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Политика Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".

Армия и оружие СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.

Происшествия Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.

Гаджеты Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.

Шоу-бизнес Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

Армия и оружие Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.

Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Политика Зеленский не исключает выход из минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Теннис Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

Политика На Украине разгоняют «сенсацию» об аресте Пушилина в Москве Украинские СМИ разгоняют «сенсационную» новость о «вероятном аресте» главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Москве.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Футбол СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех» Сумму и сроки контракта источник Metaratings.ru не раскрыл, однако сообщил, что стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Армия и оружие Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.

Шоу-бизнес Юлия Барановская рассказала о травме сына Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».

Политика Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Политика В Китае представили военную «летающую тарелку» На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».

Происшествия Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.