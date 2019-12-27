Политика
REGNUMВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Читать в источнике
Оценить290
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Экономика
Huawei отрицает получение 75 миллиардов долларов от властей Китая
Read on for the #facts. pic.twitter.com/MpFVDIUecO — Huawei (@Huawei) December 26, 2019 Представители Huawei добавили, что пользуются льготами на тех же условиях, что и любая другая частная компания в Китае, и "никогда не получали дополнительного или особого подхода" со стороны властей.
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.
Общество
Новые правила регистрации автомобилей в России разъяснили
Новые правила государственной регистрации автомобилей начнут действовать в России с 1 января.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США
Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.
Общество
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Политика
Казахская авиакомпания выплатила Украине компенсации за полеты над Крымом
Казахская компания выплатила Украине 136 тысяч гривен штрафа за полеты над Крымом.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Киев и Донбасс определились с датой обмена пленными
Украинское правительство и руководства самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря.
Хоккей
Хоккеист сборной Чехии рассказал о ненависти к российским соперникам
Еник рассказал о ненависти к российским соперникам.
Общество
Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде
Ранее стало известно, что в 2020 году каждый житель России сможет перейти на электронный вид трудовой книжки.
Общество
Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
Армия и оружие
РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Происшествия
В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Шторм 333: как был взят дворец Амина
Две боевые группы по 30 человек каждая взяли штурмом хорошо укрепленный дворец Тадж-Бек в центре Кабула, охранявшийся личной гвардией премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина и несколькими батальонами регулярной армии.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Происшествия
На Урале сотрудник Росгвардии из-за ссоры с женой угрожал взорвать дом
Мужчина взял в руки предмет, похожий на гранату, и грозился его взорвать, рассказал источник Znak.com.
Армия и оружие
Новейшая украинская артиллерийская установка постреляла водой
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.