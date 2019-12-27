Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Экономика Huawei отрицает получение 75 миллиардов долларов от властей Китая Read on for the #facts. pic.twitter.com/MpFVDIUecO — Huawei (@Huawei) December 26, 2019 Представители Huawei добавили, что пользуются льготами на тех же условиях, что и любая другая частная компания в Китае, и "никогда не получали дополнительного или особого подхода" со стороны властей.

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Политика Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.

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Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

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