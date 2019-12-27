Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

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