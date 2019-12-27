Политика
REGNUMВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
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Происшествия
Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Названа главная опасность праздников для психического здоровья людей
Ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии провели исследования и пришли к выводу, что новогодние праздники представляют опасность для психического здоровья людей, которые страдают от навязчивого шопинга в виде непреодолимого желания покупать что-либо без особой необходимости.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина
Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Авто
Geely Atlas потеряет атмосферные двигатели
Армия и оружие
«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27
Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Энергетика
Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ прибыли в Армению
В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Футбол
Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата
Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».
Политика
Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными
Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
Фигурное катание
Евгения Медведева повредила конек перед стартом чемпионата России
Евгения Медведева, фигуристка из РФ, во время тренировочных мероприятий, проходивших перед началом российского чемпионата по фигурному катанию, повредила свой конек.
Политика
Курилы остались российскими благодаря США
Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР по прямому приказу США.
Единоборства
Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»
Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Баскетбол
ЦСКА в Калининграде одержал тяжёлую победу над «Миланом»
Московский ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который проходил в Калининграде, одержал тяжёлую победу над итальянским «Миланом».
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Общество
Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
Происшествия
В Новосибирске в мороз кондуктор высадил из автобуса 10-летнюю девочку
Морозным вечером 25 декабря кондуктор высадил 10-летнюю девочку в промзоне Новосибирска.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.