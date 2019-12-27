Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Финансы Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.

Общество Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Экономика Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.

Футбол РФС подтвердил отставку Егорова Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

Происшествия Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

Политика В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.