Политика

REGNUMREGNUMВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
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В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Газета.Ru07:02

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

РИА Новостивчера в 18:22

Украина нашла для себя «плюс» от строительства Крымского моста

РЕН ТВ00:18

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань «стала ближе» к Украине

Life.ruвчера в 19:54

В раде обрадовались Крымскому мосту из-за большей «доступности» Кубани

Известиявчера в 19:38

Депутат Рады: Крымский мост сделал Кубань «ближе» к Украине

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

RT на русскомвчера в 23:54
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Общество

МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
РБК 06:38
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.
ТАСС 06:02
Общество

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
РИА Новости 04:31
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru вчера в 11:25
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Ведомости 08:44
Политика

Захарова заявила, что РФ ответит на санкции США по «Северному потоку»

Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2".
РЕН ТВ вчера в 09:06
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Политика

На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала, почему развелась с Гелой Месхи

Журналу «Караван историй» Екатерина рассказала, почему ее третий брак потерпел крах.
Srnsk 07:05
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК 01:00
Армия и оружие

Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией

Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих, в том числе, границу со странами Центральной Азии.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России

В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Ferra 02:45
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Озвучена стоимость в России нового кроссовера Kia Seltos.
Уфимские Заметки 24 декабря в 14:00
Футбол

РФС подтвердил отставку Егорова

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
RT на русском 06:37
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

РБК 06:44
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
РБК 08:35
Политика

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Газета.Ru 08:30
Технологии

Систему «Мир» предустановят на смартфоны

Пока не решено, какое из приложений будет подлежать предварительной установке – непосредственно «Mir Pay», либо также и «Привет, Мир!», в которое включены акции для владельцев национальных платежных карт.
Век 02:44
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La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года

Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
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Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка

На днях на полицейских завели уголовное дело.
Российская газета 07:01
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