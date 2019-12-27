Политика
REGNUMВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Читать в источнике
Оценить330
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Политика
Захарова заявила, что РФ ответит на санкции США по «Северному потоку»
Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2".
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала, почему развелась с Гелой Месхи
Журналу «Караван историй» Екатерина рассказала, почему ее третий брак потерпел крах.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Армия и оружие
Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией
Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих, в том числе, границу со странами Центральной Азии.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Озвучена стоимость в России нового кроссовера Kia Seltos.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко
Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Технологии
Систему «Мир» предустановят на смартфоны
Пока не решено, какое из приложений будет подлежать предварительной установке – непосредственно «Mir Pay», либо также и «Привет, Мир!», в которое включены акции для владельцев национальных платежных карт.
Авто
La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года
Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
Происшествия
Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка
На днях на полицейских завели уголовное дело.