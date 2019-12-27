Польза для Украины от запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту есть, заявил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Как сообщает РИА "Новости", по мнению нардепа плюс – "сближение" Украины и Кубани.

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

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