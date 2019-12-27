Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Польза для Украины от запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту есть, заявил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Как сообщает РИА "Новости", по мнению нардепа плюс – "сближение" Украины и Кубани.
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В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Газета.Ru07:02

В раде обрадовались Крымскому мосту из-за большей «доступности» Кубани

Известиявчера в 19:38

Украина нашла для себя «плюс» от строительства Крымского моста

РЕН ТВ00:18

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань «стала ближе» к Украине

Life.ruвчера в 19:54

Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

RT на русскомвчера в 23:54

Депутат Рады: Крымский мост сделал Кубань «ближе» к Украине

Московский Комсомолецвчера в 18:50

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

РИА Новостивчера в 18:22
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Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год

«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
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Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Газета.Ru 03:55
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

Сообщается, что на футболиста претендовали также «Зенит» и московское «Динамо», но казанцы оказались настойчивее.
Kazanfirst.ru 08:25
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Экономика

Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования

По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Евразия Daily 08:41
Происшествия

В МВД Казахстана заявили о 12 погибших при крушении самолета

В результате крушения самолета под Алма-Атой, по уточненным данным, погибли 12 человек и пострадали 49.
Известия 02:51
Единоборства

Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым

Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
ФАН 00:16
Общество

Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом

В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капитального ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.
Взгляд.ру 09:04
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Российская газета 07:45
Общество

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Общество

Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Ведомости 09:14
Игры

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоить новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews 09:19
Армия и оружие

Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов

Дежурные силы ПВО Восточного военного округа обнаружили на подлете к государственной границе России более 135 тысяч летательных аппаратов в 2019 году.
ТК Звезда 09:57
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Авто

Chery в 2020 году представит в России несколько новинок

Как пишет «АВТОСТАТ», эта модель является удлинённой версией EXEED TX. Кроссовер EXEED TXL появится в третьем квартале.
Tvoe-avto.com 10:14
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Хоккей

Трактор — Спартак 2:3 (3-й период)

РИА Новости 10:32
Политика

Переговоры России и Украины по газу застопорились

Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Lenta.ru 09:49
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
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К вымиранию динозавров привело ртутное загрязнение воздуха

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Технологии

DualShock 5 для PS5 получил 4 кнопки для средних пальцев

iXBT.com вчера в 23:04
Биатлон

Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
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УАЗ укомплектует «Русский Prado» электронным ручником

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