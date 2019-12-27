Политика
Газета.RuВ Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Польза для Украины от запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту есть, заявил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Как сообщает РИА "Новости", по мнению нардепа плюс – "сближение" Украины и Кубани.
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Общество
Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год
«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
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Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
Сообщается, что на футболиста претендовали также «Зенит» и московское «Динамо», но казанцы оказались настойчивее.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Экономика
Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Происшествия
В МВД Казахстана заявили о 12 погибших при крушении самолета
В результате крушения самолета под Алма-Атой, по уточненным данным, погибли 12 человек и пострадали 49.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Общество
Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом
В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капитального ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Происшествия
Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Общество
Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Игры
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоить новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Армия и оружие
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Дежурные силы ПВО Восточного военного округа обнаружили на подлете к государственной границе России более 135 тысяч летательных аппаратов в 2019 году.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Авто
Chery в 2020 году представит в России несколько новинок
Как пишет «АВТОСТАТ», эта модель является удлинённой версией EXEED TX. Кроссовер EXEED TXL появится в третьем квартале.
Хоккей
Трактор — Спартак 2:3 (3-й период)
Политика
Переговоры России и Украины по газу застопорились
Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Технологии
DualShock 5 для PS5 получил 4 кнопки для средних пальцев
Биатлон
Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
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