Политика

Вести.RuВести.RuВ Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему. При этом Потураев отметил, что такого оружия у них нет, сообщает ТАСС.
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