Политика

Вести.RuВести.RuВ Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему. При этом Потураев отметил, что такого оружия у них нет, сообщает ТАСС.
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«Слуге народа» пришлось оправдываться за желание разбомбить Москву

РЕН ТВ21:46

На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву

Lenta.ru09:51

Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу

РБК12:42

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Известия21:33

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

RT на русском09:13

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

ТАСС09:06
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Биатлон

Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
РБК 18:08
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия 19:43
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
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Общество

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru 15:33
Политика

Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
РИА Новости 16:12
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Происшествия

В Иркутске чиновник во время задержания съел улики

Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
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Общество

Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца

Выплата материнского капитала на первого ребенка обрела форму закона. Его подписал президент России Владимир Путин.
Stolica58.ru 19:15
Армия и оружие

В России создается новый полицейский бронеавтомобиль

Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
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Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28

Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек.
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Происшествия

Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье

Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
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Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Кино

Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»

Опубликован первый трейлер анимационного фильма «Тёмная вселеная: Apokolips War» (Justice League Dark: Apokolips War).
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Политика

Демократ Пит Буттиджич вышел из президентской гонки

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, кандидат от Демократической партии Пит Буттиджич отказался от участия в выборах президента США.
Дождь 02:25
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 7,1%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАСС 21:03
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Шоу-бизнес

«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников

На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
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WSJ: Трамп вновь призвал ФРС к понижению процентных ставок

В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.
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Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Общество

Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
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