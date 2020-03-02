Политика
Вести.RuВ Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему. При этом Потураев отметил, что такого оружия у них нет, сообщает ТАСС.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Биатлон
Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Политика
Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Происшествия
В Иркутске чиновник во время задержания съел улики
Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Общество
Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца
Выплата материнского капитала на первого ребенка обрела форму закона. Его подписал президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28
Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек.
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»
Опубликован первый трейлер анимационного фильма «Тёмная вселеная: Apokolips War» (Justice League Dark: Apokolips War).
Политика
Демократ Пит Буттиджич вышел из президентской гонки
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, кандидат от Демократической партии Пит Буттиджич отказался от участия в выборах президента США.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 7,1%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Экономика
WSJ: Трамп вновь призвал ФРС к понижению процентных ставок
В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.