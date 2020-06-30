Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

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