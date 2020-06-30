Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
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Депутат Рады оценил шансы Зеленского стать последним президентом Украины

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В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

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Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде

РИА Новостивчера в 22:23
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

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При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

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Эксперт назвал курс рубля к концу 2020 года

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РБК вчера в 23:00
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
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Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
Lenta.ru вчера в 23:06
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Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Наука

В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Участники были здоровы в этом отношении. Выяснилось, что на зрение молодых людей фонарик практически не влияет.
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
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В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
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Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
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Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
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Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
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Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
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Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

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Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

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Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
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