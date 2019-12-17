Политика
RT на русскомВ Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.
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Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков
ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Гаджеты
Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01
Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Культура
Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Технологии
Названы самые популярные приложения за последние 10 лет
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Политика
Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Политика
В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу
Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.