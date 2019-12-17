Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.
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В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.
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В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

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Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

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В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
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Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
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Две российские картины включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
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