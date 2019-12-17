Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

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