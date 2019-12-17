Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.
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с чего всё началось

В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.
ТАСС07:18

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Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде

Газета.Ru07:57

В Верховной раде подсчитали убыток от реверса газа

Московский Комсомолец07:29

Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде

REGNUM07:36

Джабаров оценил слова депутата Рады о переплате Киевом за реверс газа

RT на русском08:40

В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ

Взгляд.ру07:25

В Верховной раде Украины заявили о миллиардной переплате за газ из Европы

News.ru07:25

В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

ТАСС07:18
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Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

Верховная рада отменила вечернее заседание

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.
РИА Новости 09:30
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
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РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Вести Подмосковья 04:44
Политика

Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова

ProKazan.ru 07:32
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Музыка

Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Газета.Ru 08:48
Футбол

«Звуки футбола». Объединенный чемпионат России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. УЕФА уже в курсе

Если УЕФА разрешит объединиться Бельгии и Голландии — это будет первой ступенью для объединения каких-то региональных лиг в будущем.
Матч ТВ 10:06
Футбол

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Bethub.org 09:32
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Футбол

Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.
Чемпионат 09:13
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

Глава Пентагона встревожился после слов Эрдогана о базе Инджирлик

Американский министр обороны Марк Эспер сообщил о намерении встретиться со своим турецким коллегой Халуси Акаром, чтобы обсудить с ним заявление Анкары о готовности закрыть базу Инджирлик для военных США, передает РИА Новости.
IslamNews 01:50
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Россия – Культура 02:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк выложила фото из церкви

Девушка побывала на крещении ребенка Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" старшей наследницы Анастасии Заворотнюк Анны появилось новое фото.
WomanHit.ru 03:03
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

Санкции США лишили Ротенбергов доступа к трем особнякам

В США у супругов Бориса и Карины Ротенбергов нашли три заброшенных объекта недвижимости в округе Фултон штата Джорджия.
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Политика

На Украине планируют разрешить двойное гражданство, но не всем

С нового года на Украине разрешат двойное гражданство. Сейчас обладать несколькими паспортами запрещено по закону.
Пятый канал вчера в 23:02
Политика

Посол Бристоу: Подозреваемые по делу Скрипалей должны подвергнуться судебному преследованию на британской территории

Л.Бристоу добавил, что в Британии хотели бы иметь уверенность, что случай с отравлением Скрипалей не повторится в будущем, подчеркнув, что этот вопрос адресован не только российскому президенту.
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Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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Андрей Леонидович Деркач
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Украинский политик. Народный депутат Верховной рады III-IX созывов. Украинец, женат. Почётный гражданин города Глухова.
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