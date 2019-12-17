Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств. Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Спорт Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Общество Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.

Наука В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.

Происшествия СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Политика Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100 Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Финансы Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Происшествия Интересно полиция подаёт информацию об организаторе Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.