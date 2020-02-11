с чего всё началось

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

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