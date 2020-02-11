Политика
Газета.RuВ Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
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В статье "Об исторической памяти и насилии над историей", опубликованной в издании "Апостроф", депутат Верховной Рады Вадим Новинский рассказал о том, что решение украинского лидера Владимира Зеленского признать Советский Союз ответственным за развязывание Второй мировой войны привело его в идеологическую ловушку.Инфоросвчера в 23:52
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На Украине раскритиковали слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой
Lenta.ruвчера в 21:04
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