Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
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В статье "Об исторической памяти и насилии над историей", опубликованной в издании "Апостроф
", депутат Верховной Рады Вадим Новинский рассказал о том, что решение украинского лидера Владимира Зеленского признать Советский Союз ответственным за развязывание Второй мировой войны привело его в идеологическую ловушку.
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