с чего всё началось

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Футбол «Спартак» отправился на сбор в Сочи без Глушенкова и Баду Как сообщает официальный сайт «Спартака», по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений: полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.

Наука В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Политика Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Здоровье Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.