Политика
Газета.RuВ Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
В статье "Об исторической памяти и насилии над историей", опубликованной в издании "Апостроф", депутат Верховной Рады Вадим Новинский рассказал о том, что решение украинского лидера Владимира Зеленского признать Советский Союз ответственным за развязывание Второй мировой войны привело его в идеологическую ловушку.Инфоросвчера в 23:52
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине раскритиковали слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой
Lenta.ruвчера в 21:04
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
Армия и оружие
Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Сочи без Глушенкова и Баду
Как сообщает официальный сайт «Спартака», по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений: полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Общество
«Калашников» показал испытания советского пистолета-пулемета ППШ-41
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Армия и оружие
Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР
Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Политика
В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Армия и оружие
В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР
Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Политика
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Происшествия
Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".