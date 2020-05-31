с чего всё началось

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня. С таким мнением выступила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

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