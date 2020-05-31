Политика
РИА НовостиДепутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. Высказывания парламентария опубликованы на сайте партии.
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с чего всё началось
«Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернётся на прежний уровень», — цитирует Королевскую сайт партии.RT на русскомвчера в 21:56
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Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Московский Комсомолецвчера в 21:52
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Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
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В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 29 мая в 06:05
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Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
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Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
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Сайт интересных новостей 28 мая в 13:04
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
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За один месяц в Свердловской области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
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Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска
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Минпромторг назвал время для выгодной покупки автомобиля
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
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В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
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РИА Новости 03:05
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
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REGNUM вчера в 04:02
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РИА Новости вчера в 19:33
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Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617
Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
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