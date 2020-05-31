с чего всё началось

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. Высказывания парламентария опубликованы на сайте партии.

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 748

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,5K

Футбол Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода» Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.

Футбол «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

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Здоровье Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 111

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

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Авто Минпромторг назвал время для выгодной покупки автомобиля «Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства. 103

Происшествия В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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Футбол «Валенсия» нашла замену Торресу в «Порту» "Валенсия" рассматривает вариант приобретения нападающего "Порту" Отавио, сообщает Marca.По информации источника, "летучие мыши" готовятся к уходу форварда Феррана Торреса и подбирают ему замену.

Общество Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617 Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 721