Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская. Ее мнение опубликовано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

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