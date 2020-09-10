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РИА Новости
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории". "Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — заявил Парубий.В источнике
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Телеканал 360°

Депутат Рады рассказал, как украинцы разгромили «жадных московитов» в XVI веке

Телеканал 360°00:53
Life.ru

Депутат Рады заявил, что в 1514 году украинцы и белорусы вместе победили «жадных московитов»

Life.ru23:26
Московский Комсомолец

Экс-спикер Рады вспомнил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Московский Комсомолец22:50
РЕН ТВ

В Раде заявили о победе над «вечно жадными московитами» в XVI веке

РЕН ТВ23:12
News.ru

В Раде припомнили «разгром» украинцами «жадных московитов»

News.ru23:08
Газета.Ru

Экс-спикер Рады заявил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Газета.Ru23:18
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

РИА Новости22:34

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUM23:25
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Названа угроза для финансовой системы США

Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС).
Lenta.ru00:15
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Корейские и скандинавские «Русские сезоны» приглашают участников

Замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова пообещала, что уже в течение осени будет подготовлена предварительная программа «Русских сезонов»-2021, которую представят корейской стороне.
Газета Культуравчера в 11:41

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спортвчера в 01:27

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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«Российских хакеров» подозревают в атаке на штаб Байдена

Источники Reuters заявили, что консалтинговая фирма, оказывающая услуги кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену, подвергалась хакерским атакам, предположительно, из России.
Аргументы и Факты02:41