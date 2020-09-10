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РИА Новости
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории". "Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — заявил Парубий.В источнике
С чего всё началось
— Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами, — написал он в "Фейсбуке
".
Life.ru23:26
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Телеканал 360°

Депутат Рады рассказал, как украинцы разгромили «жадных московитов» в XVI веке

Телеканал 360°00:53
Life.ru

Депутат Рады заявил, что в 1514 году украинцы и белорусы вместе победили «жадных московитов»

Life.ru23:26
Московский Комсомолец

Экс-спикер Рады вспомнил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Московский Комсомолец22:50
РЕН ТВ

В Раде заявили о победе над «вечно жадными московитами» в XVI веке

РЕН ТВ23:12
News.ru

В Раде припомнили «разгром» украинцами «жадных московитов»

News.ru23:08
Газета.Ru

Экс-спикер Рады заявил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Газета.Ru23:18
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

РИА Новости22:34

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Луис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус»

Луис Суарес, защищающий цвета испанского футбольного клуба "Барселона", принял решение о приостановлении переговоров с туринским "Ювентусом" Уругваец испытывает неуверенность в правильности данного перехода, поскольку, вероятнее всего, данный трансфер может быть последним крупным в его карьере.
Честный рейтинг букмекеров02:18

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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Украина проведет совместную с ДНР инспекцию позиций ВСУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Украина согласилась провести совместную с силами самопровозглашенной ДНР инспекцию позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Шумы под Горловкой.
Коммерсантъ18:08

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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