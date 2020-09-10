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РИА Новости
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории". "Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — заявил Парубий.В источнике
С чего всё началось
— Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами, — написал он в "Фейсбуке
".
Life.ru23:26
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Телеканал 360°

Депутат Рады рассказал, как украинцы разгромили «жадных московитов» в XVI веке

Телеканал 360°00:53
РЕН ТВ

В Раде заявили о победе над «вечно жадными московитами» в XVI веке

РЕН ТВ23:12
Газета.Ru

Экс-спикер Рады заявил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Газета.Ru23:18
Life.ru

Депутат Рады заявил, что в 1514 году украинцы и белорусы вместе победили «жадных московитов»

Life.ru23:26
News.ru

В Раде припомнили «разгром» украинцами «жадных московитов»

News.ru23:08
Московский Комсомолец

Экс-спикер Рады вспомнил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Московский Комсомолец22:50
РИА Новости

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

РИА Новости22:34

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости04:26
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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