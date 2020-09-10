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Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории". "Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — заявил Парубий.В источнике
С чего всё началось
— Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами, — написал он в "Фейсбуке
".
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