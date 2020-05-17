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Газета.RuГазета.RuВ Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщила депутат Рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина.
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В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новостивчера в 19:30

Подробнее о событии

Депутат Рады заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

РБКвчера в 21:49

В Раде сообщили о смене Киевом курса по мирным переговорам с Донбассом

РЕН ТВвчера в 20:17

Депутат от партии Зеленского заявила о смене украинской стратегии в Донбассе

Life.ruвчера в 20:53

В украинском парламенте заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 20:18

Украина начала менять стратегию по Донбассу

Известиявчера в 21:20

В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

РИА Новостивчера в 19:30

Бардина объяснила, что делает Зеленский

Вести.Ruвчера в 11:35
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Политика

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Российская газета 15 мая в 15:33
1,2K
Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:38
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Гаджеты

AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir

В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 вчера в 04:17
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Происшествия

Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам

Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства.
REGNUM вчера в 08:23
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Наука

Новый вид паразитических грибов найден в Twitter

Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
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Экономика

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 00:00
5
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
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Футбол

Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича.
Чемпионат вчера в 15:01
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
911
Общество

СК РФ проверяет сведения о невыплате надбавок медикам в регионах

Руководители следственных подразделений СК РФ в регионах продолжают проверки данных о невыплатах компенсаций медикам, работающим с больными коронавирусом.
МИР 24 вчера в 11:15
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Армия и оружие

Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия

News.ru вчера в 08:58
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,8K
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
168
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Футбол

Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива»

Профиль 14 мая в 10:57
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Гаджеты

Huawei готовится к большому запуску в России

Компания Huawei начала готовить общественность к следующему запуску продукции в России.
iXBT.com 00:53
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 15 мая в 19:58
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Газета.Ru вчера в 20:23
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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