Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщила депутат Рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина.

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

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