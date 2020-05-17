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Газета.RuВ Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщила депутат Рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина.
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Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.РИА Новостивчера в 19:30
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В украинском парламенте заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
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